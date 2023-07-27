В Севастополе поймали 20-летнюю пособницу дистанционных мошенников

Полиция Севастополя возбудила уголовное дело в отношении 20-летней девушки, помогавшей дистанционным мошенникам обманывать пенсионеров.

Следствие установило, что девушка в одном из чатов связалась с мошенниками, обещавшими за выполненную работу 5 % от суммы, перечисленной на счета злоумышленников.

Предварительно пожилым севастопольцам звонили неизвестные и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщали, что близкие родственники пенсионеров стали виновниками ДТП, а для урегулирования всех вопросов необходимо заплатить крупную сумму. За деньгами к потерпевшим приезжал курьер.

Пока установлено, что 300 тысяч рублей лишились четыре пенсионера в возрасте от 83 до 86 лет.

Напомним, в Севастополе пенсионерка набрала кредитов и перевела мошенникам 4 млн рублей.