Фракция ЛДПР в заксобрании Севастополя подвела итоги года

В преддверии Нового года принято подводить итоги. Традиционно фракция ЛДПР в заксобрании Севастополя первоочередное внимание уделила законотворческой работе. Однако большое внимание было уделено и вопросам помощи СВО, работе с обращениями граждан, развитию спорта.

Законотворческая работа

Логично, что первоочередное внимание уделялось вопросам законодательного регулирования мер социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

В марте 2023 года по инициативе губернатора Севастополя Михаила Развожаева и при участии фракции были внесены изменения в закон «О социальной поддержке участников специальной военной операции, членов их семей и членов семей погибших (умерших) участников специальной военной операции в городе».

Изменения расширили перечень мер поддержки, а также круг лиц, на них претендующих. Также была урегулирована проблема организации очередности выделения земельных участков участникам СВО в собственность бесплатно.

Одним из направлений, потребовавших неотложных законодательных изменений, стало также оказание помощи предприятиям и организациям туристической отрасли.

Так, среди мер поддержки была установлена пониженная ставка для отдельных категорий налогоплательщиков по упрощенной системе налогообложения для отдельных видов деятельности: для объекта налогообложения «доходы» на уровне 1%, для объекта налогообложения «доходы за вычетом расходов» – 5 %.

Такие налоговые послабления вместе с другими мерами поддержки, позволили предприятиям и организациям туристической отрасли выжить в условиях резкого снижения турпотока.

Разработка столь действенных мер поддержки стала возможной благодаря хорошей коммуникации исполнительной и законодательной власти города с бизнес-сообществом, в рамках работы регионального штаба по координации разработки и реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности в Севастополе.

Вместе с коллегами приняли участие в решении вопросов обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, жильем. В частности, внесены изменения в закон, дающий возможность использовать маневренный фонд жилья города для временного размещения детей этой категории горожан.

Помощь участникам СВО

Помимо законотворческой работы большой пласт деятельности фракции был посвящен помощи нашим бойцам.

Усилиями главы фракции Ильи Журавлева совместно с губернатором города Михаилом Развожаевым приобретены и отремонтированы 4 автомобиля повышенной проходимости, переданные военнослужащим на передовую.

Передача автомобилей происходила в рамках всероссийской инициативы, предложенной в первые дни начала СВО, лидером ЛДПР Леонидом Слуцким «Плечом к плечу», призванная объединить все патриотические силы страны.

По поручению Леонида Эдуардовича Слуцкого бойцам переданы 5 дронов-камикадзе, носящих имя основателя партии Владимира Вольфовича Жириновского.

Помимо выше указанных мероприятий на регулярной основе работает швейбат, силами волонтеров ЛДПР изготовляются окопные свечи, маскировочные сети. В сельской зоне активисты делают консервы и другие продукты питания длительного хранения для фронта.

Работа с обращениями граждан

Депутаты ЛДПР на регулярной основе ведут работу с обращениями граждан. Среди основных вопросов: имущественные и земельные проблемы, вопросы трудоустройства, традиционно есть проблемные аспекты в сфере ЖКХ, здравоохранения, начисления пенсий.

Много вопросов было и в сфере благоустройства – ремонта внутридворовых дорог, установки лежачих полицейских, обустройства дворов.

Многим горожанам удалось помочь: при участии депутатов сделаны лестницы, тротуары, обустроены пешеходные переходы, убран мусор, решены земельные и имущественные проблемы горожан.

Стоит отметить, что большое участие в решении земельных и имущественных вопросов горожан, а также проблем в сфере градостроительства, ЖКХ и благоустройства принимает член фракции ЛДПР, заместитель председателя профильного комитета Андрей Куринов.

Развитие спорта в Севастополе

Особое внимание фракция ЛДПР в заксобрании уделяет развитию спорта в городе.

Глава фракции в заксобрании Илья Журавлев является председателем попечительского совета федерации регби в Севастополе. Во многом благодаря его поддержке регби в Севастополе стал по-настоящему массовым видом спорта: регбийная школьная лига объединила несколько тысяч школьников, студенческая сотни студентов, а сама федерация признана лучшей спортивной федерацией города по итогам года.

На базе молодежного крыла партии создана футбольная команда, которая успешно выступает на городских соревнованиях. Спортивное направление в работе партии курирует член фракции, заместитель председателя профильного комитета Артем Гордиенко.

Севастопольцы активно поддержали партийный проект «Мне по силам». В основном партийцы, да и просто горожане занимались бегом, тренировались в зале, играли в футбол, плавали в море и в бассейне. Участие принимали горожане в возрасте от 5 до 80 лет. Среди них были как любители, так и профессиональные спортсмены. Проект поддержали две городские федерации – федерация регби, а также федерация прыжков в воду и синхронного плаванья.

Из года в год в партийных мероприятиях и проектах принимает участие все большее количество активистов, волонтеров и неравнодушных горожан.

Новый год фракция встречает с масштабными планами и задачами. Год предстоит непростой, но во фракции уверены, что справятся со всеми вызовами и покажут еще более значительные результаты.

Дарья Тимофеева

Фото: Анастасия Ильина