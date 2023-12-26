В Севастополь впервые с середины ноября объявлена воздушная тревога

Сегодня, 26 декабря, в Севастополе впервые с 17 ноября сработали сирены воздушной тревоги.

Напомним, впервые тревога прозвучала 23 сентября.

При получении звукового сигнала электросиренами «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» и голосового оповещения «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА!» в сетях радио и ТВ вещания необходимо:

1. При нахождении в многоквартирном доме, если Вы НЕ ЗНАЕТЕ о месте нахождения ближайшего укрытия:

— плотно закрыть окна и в дальнейшем к ним не подходить;

— перекрыть газ, воду, отключить электричество;

— укрыться в комнате с несущими стенами, сев на пол у несущей стены на значительном удалении от окна.

2. При нахождении в многоквартирном доме, если Вы ЗНАЕТЕ о месте нахождения ближайшего укрытия:

— плотно закрыть окна;

— перекрыть газ, воду, отключить электричество;

— взять вещи первой необходимости (документы, мобильный телефон, деньги, банковские карты);

— предупредить соседей, вдруг они не услышали сигнал;

— оказать помощь больным, детям, инвалидам, престарелым;

— не используя лифт следовать в укрытие.

3. При нахождении в автомобиле или общественном транспорте:

— остановить автомобиль (потребовать от водителя общественного транспорта остановиться);

— покинуть автомобиль (общественный транспорт) и использовать для укрытия цокольные этажи ближайших зданий или сооружения двойного назначения (подземные переходы, тоннели, другие искусственные укрытия).

4. При нахождении на улице:

— использовать для укрытия цокольные этажи ближайших зданий или сооружения двойного назначения (подземные переходы, тоннели, другие искусственные укрытия).

ПОМНИТЕ! НЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ УКРЫТИЯ:

— места под автотехникой (легковыми и грузовыми автомобилями, автобусами);

— места под стенами многоквартирных домов, офисов и магазинов: от взрывной волны сверху будет падать много стекла. Безопасное расстояние от таких строений – 30-50 метров.