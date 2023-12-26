В Севастополь впервые с середины ноября объявлена воздушная тревога

Сегодня, 26 декабря, в Севастополе впервые с 17 ноября сработали сирены воздушной тревоги.
Напомним, впервые тревога прозвучала 23 сентября.
При получении звукового сигнала электросиренами «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» и голосового оповещения «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА!» в сетях радио и ТВ вещания необходимо:
1. При нахождении в многоквартирном доме, если Вы НЕ ЗНАЕТЕ о месте нахождения ближайшего укрытия:
— плотно закрыть окна и в дальнейшем к ним не подходить;
— перекрыть газ, воду, отключить электричество;
— укрыться в комнате с несущими стенами, сев на пол у несущей стены на значительном удалении от окна.
2. При нахождении в многоквартирном доме, если Вы ЗНАЕТЕ о месте нахождения ближайшего укрытия:
— плотно закрыть окна;
— перекрыть газ, воду, отключить электричество;
— взять вещи первой необходимости (документы, мобильный телефон, деньги, банковские карты);
— предупредить соседей, вдруг они не услышали сигнал;
— оказать помощь больным, детям, инвалидам, престарелым;
— не используя лифт следовать в укрытие.
3. При нахождении в автомобиле или общественном транспорте:
— остановить автомобиль (потребовать от водителя общественного транспорта остановиться);
— покинуть автомобиль (общественный транспорт) и использовать для укрытия цокольные этажи ближайших зданий или сооружения двойного назначения (подземные переходы, тоннели, другие искусственные укрытия).
4. При нахождении на улице:
— использовать для укрытия цокольные этажи ближайших зданий или сооружения двойного назначения (подземные переходы, тоннели, другие искусственные укрытия).
ПОМНИТЕ! НЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ УКРЫТИЯ:
— места под автотехникой (легковыми и грузовыми автомобилями, автобусами);
— места под стенами многоквартирных домов, офисов и магазинов: от взрывной волны сверху будет падать много стекла. Безопасное расстояние от таких строений – 30-50 метров.