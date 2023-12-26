Сбер открыл пятый офис в Севастополе

Новый офис расположен по адресу ул. Генерала Хрюкина, 2. Для удобства посетителей здесь можно получить привычный спектр банковских услуг, а также воспользоваться четырьмя банкоматами последнего поколения в зоне самообслуживания.

Открывшееся отделение работает без перерыва. Розничных клиентов принимают по будням с 8:30 до 20:00 и по выходным с 9:00 до 19:00; корпоративных – по будням с 9:00 до 18:00.

На данный момент в Севастополе представлено пять офисов Сбера: четыре работают с розничными и корпоративными клиентами, один специализируется на обслуживании юридических лиц.