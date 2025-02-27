II Всероссийский форум ЛДПР «Плечом к плечу. За Русскую Победу!»: роль женщин и поддержка бойцов СВО

На форуме состоялся открытый диалог «Защитницы Отечества» под модерацией сенатора от ЛДПР Елены Афанасьевой. Итогом обсуждения стало решение Лиги женщин ЛДПР издать вторую книгу серии «Знаменитые женщины России», посвящённую защитницам страны.

Основные темы, которые обсуждались на форуме во время диалога:

— Оказание психологической поддержки участникам СВО, их семьям и жителям прифронтовых территорий. Центры правовой помощи ЛДПР станут площадками для этой работы.

— Создание при поддержке Лиги женщин ЛДПР добровольного объединения «Союз психологов СВО» для методологической поддержки реабилитации ветеранов и их семей.

— Сотрудничество с профильными психологическими службами России для оказания квалифицированной помощи в сложных ситуациях.

— В рамках «Года Защитника Отечества» объявить в ЛДПР «Год Защитницы Отечества».

— Учреждение партийной награды — медаль «Материнский подвиг».

«Решения, принятые в ходе дискуссии, крайне значимы. Создание системы психологической помощи бойцам и их близким, учреждение «Союза психологов СВО» и сотрудничество с профильными службами помогут справляться с тяжелыми последствиями войны. Это не просто своевременная инициатива, а насущная необходимость.

Кроме того, внимание к женщинам-защитницам и учреждение медали «Материнский подвиг» подчёркивают, что подвиг совершают не только на передовой, но и в тылу. ЛДПР предлагает реальные меры поддержки, подтверждая свою активную позицию в вопросах защиты героев нашего времени», — прокомментировал вице-спикер заксобрания Севастополя, координатор Севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлев, который также принимает участие в форуме.