В Севастополе задержали продавцов «элитного текстиля»

Двое братьев цыганской народности 21 и 18 лет решили привезти из Ростовской области в Севастополь текстиль и продавать его с багажника машины.

Жертвой стала 76-летняя доверчивая бабушка, которую коммерсанты подвезли домой и по дороге продали комплект постельного белья за 5 тысяч рублей. Поскольку такой суммы у пенсионерки не оказалось, продавцы предложили ей оставить залог — золотые серьги и сходить в квартиру за деньгами.

Дома пожилая женщина похвасталась внучке своей удачной покупкой. Девушка быстро поняла, что это мошенники, выбежала из подъезда и успела запомнить номер отъезжающей Лады.

Полиция автомобиль остановила, а грабителей задержала. Золотые серьги младший из братьев уже успел подарить матери.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Им грозит до семи лет лишения свободы.

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