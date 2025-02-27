Утвержден дизайн-код Севастополя — соответствующее постановление приняли 27 февраля на заседании регионального Правительства.

Дизайн-код — это набор инструментов, необходимых при строительстве, реконструкции, ремонте домов и зданий, элементов благоустройства, а также при оформлении витрин. Ему должны будут соответствовать все новые объекты, которые будут строиться в нашем городе. Соответствующие изменения будут внесены и в правила землепользования и застройки. Все эти инструменты и правила основаны на историческом образе белокаменного Севастополя.

Основное о дизайн-коде:

— Все новые объекты в Севастополе должны соответствовать дизайн-коду.

— Город поделён на зоны с определёнными требованиями к внешнему виду зданий.

— Капитальное строительство регулируется 10 зонами (исторические, жилые, общественные и др.), каждая со своими цветовыми и конструктивными нормами.

— Элементы благоустройства (лавочки, урны, площадки) тоже оформляются по типологическим зонам.

— Витрины должны соответствовать общим требованиям к композиции, освещению и декору — независимо от зоны.

— Исключения возможны, но только после одобрения архитектурно-художественного совета.

Нарушителям откажут в разрешении на строительство и вводе объекта в эксплуатацию.

Дизайн-код поможет сохранить уникальный облик Севастополя и сделать его ещё красивее!

Карты зон в дальнейшем будут размещены на открытом портале Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности по ссылке: https://isogd.sev.gov.ru/, а сам дизайн-код — на сайте Правительства Севастополя.

Напомним, на рекламном рынке Севастополя будет много дорогой наружной рекламы.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Евгения Павлова