Участникам СВО спишут долги, но не всем

Госдума России приняла закон о списании кредитов до 10 миллионов рублей для определенных категорий участников специальной военной операции (СВО).

Этот закон касается кредитных договоров, заключенных до 1 декабря 2024 года, по которым уже имелись судебные акты о взыскании задолженности или начато исполнительное производство.

Списание долгов будет доступно для контрактников, мобилизованных или призывников (за исключением курсантов), которые подписали контракт с Министерством обороны РФ на участие в СВО не ранее 1 декабря 2024 года.

Кроме того, право на списание кредитов также получат супруги таких военнослужащих. Данный закон принят с целью поддержать военнослужащих и их семей, облегчая финансовое бремя в условиях службы.

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Кристина Ветер