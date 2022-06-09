В Крыму хотят переименовать библиотеку имени Франко

Франко никогда не интересовался Крымом

В Крыму возникла идея о переименовании Республиканской научной библиотеки имени Ивана Франко (Симферополь). Об этом в своем Telegram написал спикер парламента республики Владимир Константинов.

По его словам, инициатива была озвучена в ходе работы Ливадийского клуба.

«После передачи Крымского полуострова в состав УССР для приобщения его к украинской культуре вводились такие вот маркеры. Но, тем не менее, тема деликатная, будем ее всесторонне обдумывать и обсуждать», – отметил глава крымского парламента.

Он уточнил, что переименовать возможно в честь великого русского мыслителя Николая Яковлевича Данилевского. а также предлагаются имена великих русских писателей – Льва Толстого, Федора Достоевского и Ивана Тургенева.

«В этом году отмечается 200-летие со дня его рождения. Данилевский последний период своей жизни проживал в Крыму, здесь им была написана знаменитая книга «Россия и Европа», в которой доказывается, что наша страна не принадлежит европейской цивилизации, а является ядром другой, самобытной и самоценной общности народов. Николай Яковлевич Данилевский похоронен в Крыму», – отметил Константинов.

При этом он подчеркнул, что фигура мыслителя более ценная для Крыма, чем Франко, который никогда в Крыму не был и особо им не интересовался.

Ольга Сурикова