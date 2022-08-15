В Севастополе на мошенницу завели уголовное дело за махинации с выплатами на ребенка

Прокуратура Ленинского района направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении женщины 1982 года рождения, желавшей обманом получить выплату на ребенка.

«По версии органа дознания, в марте 2022 года обвиняемая обратилась в управление труда и социальной защиты с заявлением о назначении ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет. При этом, будучи фактически зарегистрированной по месту жительства в Бахчисарайском районе Республики Крым, она предоставила в управление поддельную справку о регистрации по месту временного пребывания на территории Севастополя», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры Ленинского района Севастополя. Расследование проведено отделом дознания ОМВД России по Ленинскому району Севастополя.

Дело с утвержденным прокуратурой обвинительным актом направлено мировому судье судебного участка № 12 Ленинского судебного района Севастополя для рассмотрения, по существу.

Напомним, Ленинский районный суд Севастополя удовлетворил иск, поданный прокуратурой по обращению матери об отсутствии обеспечения ее ребенка-инвалида жизненно важными датчиками глюкозы.

Дмитрий Островский