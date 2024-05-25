ФК «Севастополь» победил «Рубин Ялта» и вышел на второе место

Футбольный клуб «Севастополь» одержал победу над «Рубином Ялта» со счетом 2:0 в матче 10-го тура LEON-Первенства Второй лиги (дивизион «Б», группа 1). Оба гола забил капитан команды Виталий Мироненко: первый на 58-й минуте, а второй – с пенальти на 65-й минуте.

Благодаря этой победе, «Севастополь» набрал 18 очков в девяти матчах и поднялся на второе место в таблице, опередив «Рубин Ялта» на два очка.

Следующий матч «Севастополь» проведет на своем поле против команды «Строитель» из Каменск-Шахтинского. Игра состоится в пятницу, 31 мая.

Анна Левина