Прокуратура начала проверку о нарушении санитарных норм в бассейне «Aqua Deluxe» 

Прокуратура города Севастополя совместно с Роспотребнадзором проводит расследование после сообщений в социальных сетях о нарушении санитарных норм, которые привели к ухудшению самочувствия детей.

Согласно предварительным данным, 24 мая 2024 года пользователь соцсети сообщил о постороннем резком запахе в бассейне и ухудшении самочувствия детей, которые находились на тренировке. В результате, в Городскую больницу № 5 были госпитализированы шесть детей 2014 – 2016 годов рождения с признаками отравления хлорсодержащим веществом. После оказания медицинской помощи дети не нуждались в госпитализации.

Прокуратура будет тщательно расследовать все обстоятельства инцидента.

Анна Левина