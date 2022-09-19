В Севастополе перестали обслуживать мобильные туалеты в парках

В Севастополе ГБУ «Парки и скверы» прекратило обслуживать туалетные кабины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

«В настоящее время размещение и обслуживание мобильных туалетных кабин на территории парков и скверов города Севастополя временно остановлено в связи с отсутствием финансирования», – говорится в сообщении.

Там добавляется, что в парке имени Анны Ахматовой стационарный туалетный модуль стоит в плане на восстановление. Ремонтные работы планируются завершить 30 сентября текущего года.

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Ольга Сурикова