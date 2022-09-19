В Крыму пьяный водитель во время погони отстреливался от полиции

В Крыму была организована целая спецоперация по задержанию вооруженного рецидивиста. Он успел ранить сотрудника полиции.

Инцидент произошел в ночь с 16 на 17 сентября на пересечении дорог с. Малый Маяк и п. Утес Алушты.

Началось все с того, что водитель автомобиля «Volkswagen Passat» не выполнил требование инспектора ДПС об остановке. Госавтоинспекторами было организовано преследование нарушителя. На требования полицейских остановиться водитель не реагировал. Через некоторое время его автомобиль был остановлен. В этот момент водитель через открытое окно своей машины несколько раз выстрелил в сторону сотрудников полиции, предположительно из травматического пистолета, после чего скрылся в лесном массиве.