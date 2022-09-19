В Крыму пьяный водитель во время погони отстреливался от полиции

В Крыму была организована целая спецоперация по задержанию вооруженного рецидивиста. Он успел ранить сотрудника полиции.
Инцидент произошел в ночь с 16 на 17 сентября на пересечении дорог с. Малый Маяк и п. Утес Алушты.
Началось все с того, что водитель автомобиля «Volkswagen Passat» не выполнил требование инспектора ДПС об остановке. Госавтоинспекторами было организовано преследование нарушителя. На требования полицейских остановиться водитель не реагировал. Через некоторое время его автомобиль был остановлен. В этот момент водитель через открытое окно своей машины несколько раз выстрелил в сторону сотрудников полиции, предположительно из травматического пистолета, после чего скрылся в лесном массиве.
«На место происшествия прибыли дополнительные силы полиции, личность водителя установлена, составлена ориентировка. В течение часа в результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска установили гражданина, подходившего по описанию», — сообщает пресс-служба республиканского МВД.
Сотрудники полиции задержали 35-летнего местного жителя. Он вел себя агрессивно, при задержании оказал сопротивление, выстрелив в одного из полицейских.
При этом у задержанного были внешние признаки состояния опьянения.
На него заведено целый ряд дел, как административных, так и его ждет уголовное наказание.
Установлено, что он ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и грабежа.
Также уточняется, что сотрудник полиции госпитализирован.
Напомним, недавно в Крыму мотопатруль ДПС задержал нетрезвого водителя мотоцикла, который пытался скрыться от сотрудников полиции.
Ольга Сурикова