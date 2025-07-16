Горит ресторан «Лесной» на Сапун-горе

Сегодня в Севастополе загорелся ресторан «Лесной».

В МЧС сообщили, что сообщение о возгорании в здании ресторана по улице Второй Обороны поступило в 13:01.

Прибыв к месту, пожарные подали на тушение стволы. По предварительной информации, огонь охватил площадь в 250 квадратных метров.

Погибших, пострадавших нет, люди эвакуировались до прибытия экстренных служб.

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Ольга Сурикова

Фото: МЧС Севастополя