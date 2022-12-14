Севастопольские кикбоксеры привезли 16 медалей с Кубка России и Всероссийских соревнований

Севастопольские спортсмены завоевали золотую, серебряную, 3 бронзовых медали на Кубке России и 5 золотых, 5 серебряных и одну бронзовую медали на Всероссийских соревнованиях по кикбокснингу.

Обладательницей Кубка стала Валерия Бережная, чем заслужила место в основном составе в Сборной России. В ее копилке и бронзовая медаль. Также призерами стали Анастасия Воронова (серебро и бронза) и Максим Яровой.

Тренируют ребят Александр Дементьев и Лариса Атаманчук.

На Всероссийских соревнованиях золото взяли: Бекташев Мухамед, Габдрахманов Тимьян, Жидких Полина, Кичигина Римма. Серебряные медали завоевали Матвейчук Матвей, Залесский Кирилл, Габдрахманов Тимьян, Федоров Владимир, Сергеева Лада. Бронзовую медаль завоевал Печкин Максим.

Все спортсмены тренируются на базе спортивной школы № 7.

«Севастопольские спортсмены показали хорошие результаты на выездных соревнованиях — это говорит о том, что севастопольский кикбоксинг развивается в правильном направлении. Мои поздравления тренерскому составу и ребятам, достойно представившим Севастополь»,- поздравил спортсменов председатель президиума Федерации кикбоксинга

Напомним, в ноябре прошли чемпионат и первенство города по кикбоксингу.

Островский Дмитрий