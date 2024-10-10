Почему квадробинг для детей это хорошо и нужно ли его запрещать

О квадробинге в России заговорил уже даже глава МИД Сергей Лавров на встрече в Кремле со своим армянским коллегой. На высшем уровне назвали это увлечение детей «болезнью».

Но так ли страшно это модное веяние «Севкор» поинтересовался у семейного и подросткового психолога, экзистенциального терапевта Анны Маринчук.

Психолог в комментарии сразу посоветовала посмотреть на квадробинг без оценки, чтобы понять, что это такое. Она подчеркнула, что это трендовое развлечение, популярное в детских приложениях, типа Likee, как многие восточные идеи, которые в целом, сейчас в почете у ребят.

«В нем как будто нет какого- то явно заложенного посыла или смысла ,но оно при этом удовлетворяет несколько потребностей: первое-быть частью сообщества, возможно найти свой круг общения.

И Возможность привлечь внимание.

Я думаю, что в этом как раз интересное место, дети нуждаются во внимании, и пусть оно даже будет со знаком «- », но все же это внимание. И получить его относительно просто», — пояснила Маринчук.

Отвечая на вопрос, насколько это опасное явление и нужно ли его запрещать, психолог подчеркнула, что запретами, как в любом деле с детьми, ничего не решить.

«Нужно налаживать отношения и видеть, если это временное увлечение, не сопряжено с идентификацией себя, как животного у ребенка, если нет патологического слияния с образом, то относиться спокойно, как к временному увлечению», — посоветовала специалист родителям квадроберов.

Но, если вы заметили, что ребенок начинает терять связь между игрой и реальностью, тут стоит обратиться к психологу, для таких процессов всегда есть определенные предпосылки.

«И еще один момент: поскольку все, социально неодобряемое или запрещаемое вызывает большой интерес у подростков, временно ситуация может привлечь ещё больше интересующихся, но она быстро сойдет на «нет», как только градус напряжения в этой теме пойдет на спад», — заключила собеседница «Севкора».

Также мы обратились за комментарием в департамент образования Севастополя относительно ситуации с квадроберами в школах города и планируется ли запрет ношения детьми хвостов и масок. На что получили ответ, что «федеральных рекомендаций для школ по теме квадроберов нет. Если посмотреть мнения экспертов в интернете, то можно увидеть, что тема в основном крутится вокруг родителей этих детей и их ответственности».

Ольга Сурикова

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