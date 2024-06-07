«Дом Пляса» снесли до фундамента

Незаконно построенный в украинские времена «дом Пляса» в Балаклаве уже снесен до фундамента. Строители яхтенной марины также вывезли весь мусор и только после тщательного обследования фундамента, продолжили работы.

Еще 2018 году гостиничный комплекс, который строил киевский бизнесмен Алексей Пляс, был признан незаконным.

К сносу компания-подрядчик яхтенной марины приступила в конце 2023 года. Сложность работ заключалась в расположенном рядом объекте культурного наследия – «Даче инженера Завадского «Фата Моргана». Поэтому при демонтаже использовались современные роботизированные перфораторы с дистанционным управлением, чтобы не повредить объект культурного наследия.

Взорвать фундамент не представлялось возможным из-за вероятного обрушения склона горы Таврос.

Демонтаж фундамента «дома Пляса» планируют завершить в течение лета.