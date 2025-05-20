ЕС ввел санкции против музея-заповедника «Херсонес Таврический»

Евросоюз расширил антироссийские ограничения, утвердив 17-й по счету санкционный пакет. В новый черный список, обнародованный 20 мая, попали 189 судов, 75 физических и юридических лиц, включая Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» в Севастополе.

Как сообщает РИА Новости, под санкции также попали станкостроительный холдинг «Стан» (входит в госкорпорацию «Ростех»), страховое акционерное общество ВСК, разработчик беспилотных летательных аппаратов «Беспилотные системы», производитель дронов на оптоволокне «Князь Вандал Новгородский» и «Государственный зерновой оператор».

Несмотря на расширение санкций, президент США Дональд Трамп, по итогам телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил лидерам ЕС и президенту Украины Владимиру Зеленскому, что не поддерживает ужесточение ограничений против Москвы.

Включение в санкционный список музея «Херсонес Таврический» вызвало широкий общественный резонанс, поскольку объект культурного наследия считается одним из важнейших исторических памятников Крыма и охраняется как ценность федерального значения.

Напомним, «Новый Херсонес» в Севастополе признан лучшим музейным парком России.

Дмитрий Островский

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