В здании Российской галереи искусств ведутся фасадные работы

Сейчас строители монтируют стеклопакеты, проводят остекление и обшивку фасада металлоконструкциями.

Напомним, что в Российской галерее искусств в конце года проведут выставку и здание откроет двери для посетителей.

У галереи будет пять уровней общей площадью 15 тысяч квадратных метров. Внутри разместятся экспозиционные залы площадью более 3000 квадратов, мультимедийный арт-центр, образовательный и реставрационный центры, фондохранилище.

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