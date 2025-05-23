В Севастополе снесли более 400 незаконных НТО с начала года

С начала года в двух районах города убрали почти 500 незаконных ларьков.
В Севастополе снесли 447 незаконных нестационарных торговых объектов. Такие данных предоставили в департаменте сельского хозяйства и потребительского рынка.
Рейды по НТО сотрудниками департамента были проведены в Ленинском и Гагаринском районах города. НТО были демонтированы. В правительстве отметили, что владельцев указанных объектов неоднократно предупреждали о нарушениях.
«При этом необходимо отметить, что лицам, совершавшим незаконную деятельность, неоднократно поступали уведомления о нарушении действующего законодательства», – заявили в пресс-службе.
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Ольга Сурикова
Фото создано благодаря shedevrum.ai