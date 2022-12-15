Электросети на улице Горпищенко не справляются с нагрузкой

Для устранения постоянных отключений электроэнергии на улице Горпищенко установили дизельный генератор и перебросили дополнительные мощности с других подстанций.

Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он отметил, что с нагрузками не справляется оборудование поставщика 102 ПЭС Министерства обороны, с которым городские власти ведут переговоры о решении проблемы.

«Мощности 102 ПЭС Минобороны не хватает, идет превышение допустимых нагрузок на линию и срабатывает противоаварийная автоматика уже несколько дней.

Переговорил с энергетиками и руководством 102 ПЭС. Сегодня будет переброшена дополнительная мощность с другой подстанции Севастопольэнерго, также ФГУП 102 ПЭС Минобороны России поставят дизель-генератор.

Это поможет разгрузить существующие электрические сети в момент прохождения пиковой нагрузки потребления электрической энергии. Дальше будем встречаться с руководством 102 ПЭС, чтобы понять как решить эту проблему комплексно», — сообщил Развожаев в своих социальных сетях.

Напомним, в декабре 2021 года экс-зам губернатора Николай Жигулин рассказал, что электрические сети улицы Горпищенко требуют капитальной реконструкции.