Суд Украины изъял все имущество экс-президента Януковича в пользу государства

Высший антикоррупционный суд Украины изъял все имущество экс-президента страны Виктора Януковича в пользу государства, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба украинского Центра противодействия коррупции (ЦПК).

«ВАКС конфисковал у Януковича все имущество», — говорится в сообщении.

По данным ЦПК, в доход государства взыскали:

Резиденцию Межигорье.

Гостинично-ресторанный комплекс в Сухолучье.

Квартиру на Оболонской набережной.

Парковочные места.

31 млн грн и $84,9 тыс. на банковских счетах.

100% долей в уставном капитале ООО «Танталит» и «Дом Лесника».

537 культурных ценностей на €18,7 млн (книги, иконы, картины, антикварная мебель, часы, вазы, сабли, ружья и пушки XIX века).

Виктор Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 год. После волны протестов в Киеве он бежал в Россию в 2014. Против него в Украине возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о госизмене. В 2019 году по этому делу его заочно осудили на 13 лет лишения свободы. Свою вину он отрицает.

Напомним, младшего сына Виктора Януковича Виктора, который утонул в автомобиле на озере Байкал, похоронили на кладбище Севастополя.

Ольга Сурикова