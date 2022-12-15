Центр Донецка подвергся массированному обстрелу

В мире Спецоперация в Украине
15-12-2022
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Этой ночью по центру Донецка было выпущено 40 ракет из РСЗО «Град» и более 10 снарядов 155 мм, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Снаряды попадали на жилые дома, дороги и машины и главный храм города.

 О раненых и погибших пока нет информации, но повсюду слышны звуки сирен скорой помощи.

Есть прилет снаряда прямо в жилой дом в центре города.

При ударе по центру Донецка снаряд попал в купол Преображенского собора — центрального православного храма города;

Ольга Сурикова
Фото: Telegram-каналы Донецка

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