На площади Лазарева установлен новый каменный шар на месте разрушенного вандалами

В августе текущего года вандалами был разрушен шар из инкерманского камня на парапете в сквере у основания площади Лазарева.

Сегодня, по просьбе управления благоустройства департамента городского хозяйства, специалистами АО «Инкерманский карьер пильных известняков «Инкерстром» и ГБУ «Парки и скверы» в сквере на площади Лазарева установили новый шар из инкерманского камня.

«По просьбе руководства управления благоустройства нашим предприятием был изготовлен шар из инкерманского камня для восстановления архитектурного обустройства сквера. Поскольку именно наше предприятие занималось изготовлением изделий из камня для реконструкции Большой Морской, в том числе, и для сквера на площади Лазарева, мы приняли решение, что должны восстановить разрушенный шар за счет предприятия. Это наш подарок Севастополю в преддверии Нового года.

Теперь Большая Морская встретит Новый год в своем первозданном историческом облике». – отмечает директор АО «Инкерстром» Сергей Степанович Чумак.

Ранее «Севкор» писал о том, что старейшее строительное предприятие Севастополя завод «Инкерстром» принимало участие в работе по реконструкции Большой Морской.

Сегодня «Инкерстром», восстанавливавший в послевоенные годы Севастополь, продолжает бережно хранить традиции многих поколений камнетесов и камнерезов и готов вернуть городу первозданную красоту его архитектуры.

Дарья Тимофеева

Фото: Михаил Крымский