Экс-президент ассоциации ТСН и ЖСК возглавила Гагаринский район

Вместо избранного депутатом заксобрания Севастополя по округу №3 Алексея Ярусова Гагаринский район возглавила его зам Елена Яковлева, также избранная в Гагаринский совет от партии «Единая Россия».

«Благодарю за оказанное доверие. Рада служить на благо жителей района», — написала она на своей странице Вконтакте.

О Яковлевой известно, что она родилась в 1964 году в Севастополе, окончила школу № 29, а затем СПИ (СевГУ сегодня – ред.). Работала на радиозаводе им. Д. Калмыкова, в ЧВМУ им. П.С. Нахимова, правда, кем не уточняется.

В 2015 году создала в своем доме ТСН «Шелкунова 2». С 2016 года преподает в Севастопольском региональном отделении Федерального проекта «Школа грамотного потребителя». Замужем, имеет трех дочерей.

Из открытых данных также известно, что с 2019 по 2021 годы она руководила некоммерческой организацией «Ассоциация ТСН и ЖСК», также в 2018-2019 годах была директором управляющей компании ООО «ЮГРЭО».

Примечательно, что Яковлева избрана всего на год. Так как в сентябре 2025 года состоятся очередные выборы депутатов Гагаринского муниципального совета, из числа которых будет избран новый глава совета.

Напомним, в понедельник председатель СГИК Нина Фаустова в торжественной обстановке вручила удостоверения новоизбранным депутатам заксобрания Севастополя.

Дарья Тимофеева

Фото: сайт партии Единая Россия в Севастополе

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