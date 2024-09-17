Футбольная команда ЛДПР – чемпион Севастопольской любительской футбольной лиги 5х5

В прошедшую среду, 11 сентября, команда ЛДПР Севастополя одержала досрочную победу в чемпионате СЛФЛ 5х5.

В решающем матче наши ребята обыграли одного из главных преследователей – команду Black Shark – со счётом 6:3. Эта победа гарантировала «либерал-демократам» первое место в турнирной таблице, независимо от исхода двух оставшихся матчей против «Метеора» и «Эталона».

«Поздравляю наших ребят с заслуженной победой! – поделился эмоциями руководитель команды ЛДПР Борис Этенко. – Они упорно тренировались, выкладывались на поле в каждом матче и в итоге добились поставленной цели. Это большой успех для всей команды и для партии!».

Не менее успешно команда выступила и в Кубке имени С.П. Пестерева, обыграв в первом матче ¼ финала команду «Дерби» со счётом 2:1. Ответный матч с «Дерби» состоится 25 сентября.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Анна Левина