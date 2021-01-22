Экс-начальник департамента транспорта Севастополя пойдет под суд за взятку в 50 тыс рублей

Еще один чиновник сядет за Камышовое шоссе

Прокуратура города Севастополя направила в Ленинский суд уголовное дело о получении взятки бывшим начальником отдела департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в декабре 2019 года чиновник получил взятку в 50 тыс. рублей за содействие в заключении контракта на осуществление строительного контроля при реконструкции региональной автомобильной дороги в городе Севастополе – по участку Камышового шоссе.

Теперь он обвиняется в получении взятки в значительном размере. За вышеуказанную сумму ему грозит от двух до шести лет тюрьмы, а также штраф от 200 тысяч до полутора миллионов рублей.

Напомним, Камышовое шоссе было запущено в конце 2020 года.

В ноябре 2020 года было утверждено обвинительное заключение в отношении экс-директора «Севастопольского Автодора, который обвиняет в шести преступлениях и растрате 100 миллионов рублей.