В Севастополе официально открыто четырехполосное движение на Камышовом шоссе

Развожаев сделал подарок автомобилистам

Сегодня утром было официально открыто четырехполосное движение на всем протяжении Камышового шоссе в Севастополе. Однако остались еще работы, не влияющие на саму дорогу. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев во время инспекции объекта.

«Осталось доделать тротуары, инженерные коммуникации, установить опоры освещения, которые уже выполнены на 80%, но эти работы не влияют на движение по трассе», – отметил Развожаев.

Финальный слой асфальта планируется уложить в апреле 2021 года.

Он подчеркнул, что дорожники настояли, чтобы уложенный слой асфальтобетона должен простоять до весны. За это время получится выявить возможные дефекты и устранить их до укладки финишного слоя асфальта.

«Дорога будет завершена в идеальном состоянии», – заверил губернатор.

Также он добавил, что шоссе будет подарком автомобилистам к Новому году. По его данным, после запуска Фиолентовского кольца пробок в утреннее время практически не было.

Теперь стоит задача спроектировать через Камышовое шоссе мостовые переходы.

«Чтобы движение по этой дороге было максимально беспрепятственным и безопасным, как для автомобилистов, так и для пешеходов. К сожалению, тот проект, который был сделан несколько лет назад, мягко говоря, не выдерживает никакой критики. Многое пришлось исправлять в процессе работ», – сказал Развожаев.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя