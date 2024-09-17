Экс-глава Качи Герасим может получить 12 лет тюрьмы за незаконный вывоз мусора и уборку кладбищ

Именно такой суммарный срок максимального наказания по уголовным статьям, которые прокуратура инкриминирует бывшему главе Качинского муниципалитета Николаю Герасиму.

Обвинительное заключение по статьям 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления) и 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности) утвердил прокурор города Андрей Шевцов и передал в суд.

По версии следствия, в период с ноября 2014 по июнь 2023 года в нарушение требований законодательства о противодействии коррупции обвиняемый лично и через четырех доверенных лиц участвовал в управлении организацией, осуществляющей предпринимательскую деятельность.

При этом, пользуясь своими полномочиями главы муниципалитета, ограничивая конкуренцию в отношении других предпринимателей, он оказывал ей содействие в заключении муниципальных контрактов по содержанию зеленых насаждений, вывозу мусора, ликвидации свалок и содержанию кладбищ.

В итоге между местной администрацией Качи и предприятием, аффилированным с Герасимом, были заключены контракты почти на 2,4 млн рублей.

Напомним, в июне появилась информация о досрочном прекращении полномочий главы внутригородского муниципального образования Качинского муниципального округа города Севастополя Николая Михайловича Герасима в связи с утратой доверия.

Тогда же было принято решение об исключении его из партии «Единая Россия».

Дарья Тимофеева

Фото: правительство Севастополя

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