Крымчанин сжег сестру заживо

Перед судом предстанет, неоднократно судимый мужчина, за жестокое убийство своей сестры путем поджога.

15 февраля в частном доме по улице Гагарина в поселке Ленино произошло жестокое убийство. Нетрезвый 38-летний мужчина, который долгое время конфликтовал с 42-летней сестрой, облил ее бензином и поджег зажигалкой. Пламя быстро распространилось по дому, и женщина скончалась на месте от полученных повреждений. В соседних комнатах находились их родители, которые не пострадали, а дочь погибшей была в школе.

Подозреваемый был оперативно задержан и во всем признался.

Расследование уголовного дела завершено. Суд определит меру наказания.

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Анна Левина