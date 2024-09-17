Крымчанин сжег сестру заживо

Перед судом предстанет, неоднократно судимый мужчина, за жестокое убийство своей сестры путем поджога.
15 февраля в частном доме по улице Гагарина в поселке Ленино произошло жестокое убийство. Нетрезвый 38-летний мужчина, который долгое время конфликтовал с 42-летней сестрой, облил ее бензином и поджег зажигалкой. Пламя быстро распространилось по дому, и женщина скончалась на месте от полученных повреждений. В соседних комнатах находились их родители, которые не пострадали, а дочь погибшей была в школе.
Подозреваемый был оперативно задержан и во всем признался.
Расследование уголовного дела завершено. Суд определит меру наказания.
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Анна Левина