В Севастополе снесут недострой на ул. Стрелецкий проезд

В Севастополе снесут 56 незаконных сооружений — заборы, коммерческие постройки, а также недостроенный дом, — передают Вести-Севастополь.

Здание по адресу Стрелецкий проезд, 14 возведено на земле для индивидуального дома незаконно. Местные жители опасаются ходить рядом с недостроем.

Участок оградили забором. Снести здание не получится из-за небольшого расстояния между соседними домами. Поэтому дом будут демонтировать в течение месяца. Стоимость работ составит около двух миллионов рублей. Деньги планируют взыскать с застройщика.