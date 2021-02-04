Ремонт домов в Каче принес жителям незапланированные хлопоты

Отдаленность от центра позволяла им возводить любые самострои

В Севастополе приступили к капремонту фасадов многоквартирных жилых домов на улице Авиаторов в Каче. Сразу же всплыли все проблемы этих домов, которые придется решать жильцам, говорится на сайте правительства города.

По словам директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова, сделать должны 170 домов.

«В зависимости от состояния зданий будет сделан тот вид ремонта, который необходим – внутренние инженерные коммуникации, фасадные группы или замена кровли», – отметил он.

При этом он подчеркнул, что дома в Каче хоть и небольшие, но очень сложные в плане ремонта.

«За годы, дома «обросли» пристройками, к ним подключен газ – хотя они не узаконены. Жителям необходимо это сделать, чтобы их включили в общую долевую собственность. В противном случае эти пристройки подлежат демонтажу», – пригрозил Горлов.

Кроме того, собственники пристроек должны привести их вид в соответствие с фасадом дома.

Также в «счастливый список» попало и здание в Каче, которое в 2019 году признано объектом культурного наследия. Будет проведена реставрация этого дома.

Напомним, правительство Севастополя приняло постановление, согласно которому в 2021 году размер взноса на капитальный ремонт общего имущества увеличен на 90 копеек за квадратный метр

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Ольга Сурикова