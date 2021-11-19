В Севастополе выявили мошенничество при поставке мебели для детсада

В Севастополе на жителя Белгорода завели уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Он получил деньги и не поставил мебель для детского сада по улице Симонок.

По версии следствия, мужчина является супругом гендиректора подрядной организации, которая по госконтракту осуществляла поставку и сборку мебели для детского сада. «В декабре 2019 года он предоставил в ГБУ «Дирекция капитального строительства», выступившее заказчиком, документацию с недостоверными сведениями о полном выполнении подрядчиком условий государственного контракта», — сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Также отмечается, что на основании этого из горбюджета ему было перечислено более 1,4 млн рублей, а мебель к дошкольникам так и не дошла.