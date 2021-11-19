Происшествия

В Севастополе выявили мошенничество при поставке мебели для детсада

19-11-2021
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Заведено дело и за превышение полномочий
 
В Севастополе на жителя Белгорода завели уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Он получил деньги и не поставил мебель для детского сада по улице Симонок.
По версии следствия, мужчина является супругом гендиректора подрядной организации, которая по госконтракту осуществляла поставку и сборку мебели для детского сада.
 
«В декабре 2019 года он предоставил в ГБУ «Дирекция капитального строительства», выступившее заказчиком, документацию с недостоверными сведениями о полном выполнении подрядчиком условий государственного контракта», — сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
Также отмечается, что на основании этого из горбюджета ему было перечислено  более 1,4 млн рублей, а мебель к дошкольникам так и не дошла.

В ходе следствия причиненный ущерб обвиняемый возместил в полном объеме.

Уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.

Кроме того, по материалам прокурорской проверки по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ по факту превышения должностных полномочий в деятельности заказчика.

Ольга Сурикова

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