В Севастополе выявили мошенничество при поставке мебели для детсада

Заведено дело и за превышение полномочий
В Севастополе на жителя Белгорода завели уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Он получил деньги и не поставил мебель для детского сада по улице Симонок.
Также отмечается, что на основании этого из горбюджета ему было перечислено более 1,4 млн рублей, а мебель к дошкольникам так и не дошла.
В ходе следствия причиненный ущерб обвиняемый возместил в полном объеме.
Уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.
Кроме того, по материалам прокурорской проверки по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ по факту превышения должностных полномочий в деятельности заказчика.
Ольга Сурикова