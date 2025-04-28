Экосистема Чёрного моря успешно восстанавливается после аварии с танкерами

Ученые провели экспедицию и зафиксировали: концентрация загрязняющих веществ в донных отложениях сократилась на 50%. Процесс восстановления идёт успешно, сообщили в институте РАН.

Процесс естественного восстановления экосистемы Черного моря, пострадавшей от аварии с танкерами «Волгонефть», проходит успешно. К таким выводам пришли специалисты Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН по итогам анализа результатов экспедиции в Черное море.

«Результаты анализа показывают, что наибольшее загрязнение наблюдается именно в районе Анапы, а не непосредственно в Керченском проливе. Исследования выявили значительное снижение концентрации загрязняющих веществ в грунте пляжей, донных отложениях и придонных водах — в среднем на 50% за прошедшее с момента аварии время», – говорится в сообщении института.

По словам ученых, такое снижение объясняется как естественным вымыванием и выветриванием загрязнителей, так и активностью бентической (обитающей на дне) и бактериальной биоты, которая способствует очищению экосистемы.

Также начальник экспедиции Петр Завьялов подчеркнул, что окончательные выводы делать пока рано, необходимы дальнейшие работы по мониторингу состояния моря и береговых территорий», — сказал начальник экспедиции Петр Завьялов.

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала , что 141 пляж в Анапе и девять пляжей в Темрюке признаны непригодными для купания.

Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai