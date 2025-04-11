Роспотребнадзор: на всех пляжах Анапы и Темрюкского района выявлены отклонения от норм

Специалисты ведомства провели обследование всех 150 пляжей, из которых 141 находится в Анапе и девять — в Темрюкском районе, объявленных администрацией Краснодарского края для курортного сезона.

«Каждый пляж обследовался в период с февраля по апрель 2025 года, было отобрано более 8 тысяч проб и проведено более 17 тысяч исследований. На сегодняшний день на всех пляжах выявлены отклонения от нормативов», — сообщил Роспотребнадзор, не уточнив, какого рода отклонения были найдены.

Также ведомство нашло отклонения в морской воде около пляжей Анапы и Темрюкского района.

При этом несоответствия по качеству воздуха, песка на пляжах и морской воды в Крыму и Севастополе не выявлены, также вне зоны риска курорты на территориях Сочи, Геленджика и Туапсе. Данные были опубликованы Роспотребнадзором.

Напомним, в волонтерских чатах жители сообщают о новых выбросах мазута на пляжах Гагаринского района, а также неубранных мертвых птицах в Камышовой бухте.

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Ольга Сурикова

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края