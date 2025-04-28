В России стартовала первая майская сокращенная неделя

Информация о ней представлена в производственном календаре на 2025 год, опубликованном на сайте Госдумы.

По нему в последнем месяце весны 18 рабочих дней и 13 праздничных и выходных: 1–4, 8–11, 17–18, 24–25, 31 мая. В мае два государственных праздника — День весны и труда (1 мая) и День Победы (9 мая), когда граждане РФ не работают.

Благодаря переносу выходных дней с субботы 4 января на пятницу 2 мая и с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая россияне будут дважды отдыхать по четыре дня подряд.

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Ольга Сурикова