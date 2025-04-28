Завершаются работы по благоустройству прилегающей территории Российской галереи искусств

Полностью завершились работы по благоустройству прилегающей территории Российской галереи искусств

Внутри здания специалисты монтируют оборудование и занимаются чистовой отделкой помещений.

Деятельность галереи будет направлена на популяризацию русского искусства XX-XXI веков. Другим направлением галереи станет искусство художников стран Глобального Юга, в числе которых искусство Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Индии, Юго-Восточной Азии.

Новый музейный комплекс вместит в себя выставочное пространство, центр цифрового искусства и центр образования и творчества с оборудованными студиями, классами и учебным выставочным залом.

Центр образования и творчества станет пространством, в котором будут проводиться занятия по новым медиа, по креативному письму, творческий практикум от художников монументального искусства уличной волны и мозаики, фотографов. В нем также откроются гончарная и скульптурная студии.

В центр цифрового искусства войдет многофункциональный зал, лаунж-кинотеатр, лаборатория для исследований в области нейросетевого и генеративного искусства, а также трехмерный купольный театр, в котором зрители смогут погрузиться в виртуальную реальность и отправиться в путешествие внутри картин.

Специалисты галереи будут проводить реставрационные работы и микробиологические исследования.

Российская галерея искусств договорилась о сотрудничестве с Санкт-Петербургской академией художеств имени Ильи Репина. Ее мастера создадут мозаичное панно по картине Александра Дейнеки «Оборона Севастополя». В дальнейшем планируется, что каждый год академия будет передавать в фонд музея по две лучших работы.

В настоящее время проводится активное формирование музейного фонда галереи.