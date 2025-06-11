Двухлетний и годовалый братики гуляли одни по Симферополю, пока мама спала

Ранним утром в Симферополе на проспекте Кирова прохожий заметил двух маленьких детей без взрослых и сообщил в полицию.

Выяснилось, что двухлетний мальчик и его годовалый брат, воспользовавшись тем, что мать спала, самостоятельно открыли незапертую дверь и вышли на прогулку.

В отношении матери составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

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Ольга Сурикова

Фото: скриншот видео МВД Крыма