В Крыму задержали мошенников, наживающихся на участниках СВО

ФСБ задержаны трое симферопольцев, которые представляясь сотрудниками силовых ведомств, организовали схему по выплатам за заключение контракта на прохождение военной службы в зоне СВО.

Ушлые предприниматели предлагали мужчинам заключить контракт, после чего требовали перевести им кровные якобы в качестве взятки за оформление документов о непригодности к дальнейшему прохождению военной службы. При этом реальных возможностей влиять на принятие подобных решений подозреваемые не имели.

«Злоумышленники склоняли граждан к заключению контрактов, после чего требовали перевести им денежные средства якобы в качестве взятки за оформление документов о непригодности к дальнейшему прохождению военной службы. При этом каких-либо реальных возможностей влиять на принятие подобных решений подозреваемые не имели», — сказано в сообщении пресс-службы УФСБ.

Все фигуранты признали свою вину в полном объёме и оказывают содействие следствию. Подозреваемые заключены под стражу на 2 месяца. Расследование продолжается.

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Ольга Сурикова

Фото: скриншот видео управления ФСБ по Севастополю и Крыму