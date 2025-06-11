В Севастополе активно клюет ставрида и барабулька. А что еще сейчас можно поймать

В Балаклаве к концу недели стали ловить крупную ставриду на самодур — по Серой скале глазатка, направо к Василям чуть поменьше, пишет в своем Telegram заядлый рыбак «Руслан и его план».

Клюет, добавил он, и по ночам. Ради этого стоит съездить в Голубую бухту или на ЮБК. Там же можно еще поймать барабульку. Но клёв скоро закончится. Сейчас еще можно поживиться на Омеге, в Стрелецкой и карантинной бухтах.

Ласкирь по графику, клюет чуть хуже обычного, но все же можно поймать пару десятков даже с берега. Лучше откликается на натуральную наживку. В лидерах Северная сторона, Кача, Новофедоровка, по бухтам Севастополя тоже есть. Ожидается, что уже скоро нерест.

Подходит к концу весенний сезон ерша, пока что можно после заката десяток «наковырять» на любом каменистом дне.

Зубарь в этом сезоне ловится слабо.

Зато там беглая форель проскакивает, в основном в окрестностях Ялты, и даже не по одной штуке.

Горбыль регулярно попадается по всему побережью, особи около килограмма.

Кукушка тоже проснулась, с каждым днём попадается все чаще, очень даже крупная иногда, на любых камнях.

Регулярно ловят шипастых скатов на Фиоленте и в Карантинной бухте, хвостоколы тоже попадаются.

Больше чем обычно попадаются бычки.

При этом очень много драконов.

Чертовски много драконов последние дни, будьте предельно внимательны, особенно при ловле барабульки!

«Также по слухам от подвохов часто стал встречаться петух (тригла), размеры внушительные — до 6кг. На БТК были замечены малыши, вроде как размножился, хотя все равно он в красной книге», — заключил специалист по рыбной ловле.

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Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai