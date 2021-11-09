Двое подростков в Керчи готовили теракт

Их отправили в колонию

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор в отношении жителей Керчи 2003 и 2004 годов рождения, причастных к подготовке террористических актов в образовательных учреждениях города. Они были задержаны в феврале прошлого года.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Республике Крым и Севастополю, в целях совершения преступлений они разработали планы вооруженных нападений. В интернете нашли инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также схемы зданий.

«Наряду с подготовкой терактов подростки администрировали в социальных сетях и мессенджерах так называемые группы «смерти», в которых велось склонение пользователей к совершению аналогичных преступлений», – сообщили в ведомстве.

Дома у подростков были изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, приобретенные через интернет компоненты для изготовления взрывчатых веществ. Испытания «пробных» взрывных устройств проводились на домашних животных.

В отношении их возбуждено уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ и ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ.

Один из них приговорен к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии, второй – к четырем годам колонии общего режима.

Подростки были сторонниками экстремистской идеологии, последователями керченского стрелка, причастного к убийству двадцати человек в политехническом колледже города в октябре 2018 года.

Как ранее сообщал sevkor.ru, студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября 2018 года устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погиб 21 человек, включая самого Рослякова – молодой человек покончил с собой.

Ольга Сурикова