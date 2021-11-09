В России могут запретить фильмы с нетрадиционными сексуальными отношениями

Сейчас на них есть только возрастная пометка В Роскомнадзоре рассматривают возможность запретить фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах, в которых есть нетрадиционные отношения.

К числу запрещенных к просмотру сексуальных девиаций отнесли педофилию, эксгибиционизм, садизм и мазохизм, причиняющие вред здоровью. Раньше в этом списке находился гомосексуализм и транссексуализм, а в последней редакции проекта гомосексуальное влечение было исключено.

«Одна из инициатив предлагает дополнить закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», внеся изменения в статьи 10.5 и 10.6 этого закона», — заявили авторы инициативы Ведомостям.

Изменить планируется и закон «О недопустимости злоупотребления свободой массовой информации». Также подобный контент могут занести в перечень, в котором содержатся основания для включения в реестр запрещенной информации. По требованию Роскомнадзора интернет-провайдеры должны будут блокировать сайты, где находятся запрещенные видео.

В российском прокате уже сейчас вырезают сцены гомосексуального секса, рассказала сексолог и психиатр Ирина Айриянц.

«Например, фильм про Элтона Джона вышел с полным купированием сцен поцелуев и ласк между героями, чему Элтон Джон, кстати, очень возмущался», – отметила Айриянц. Под действие новых ограничений могут подпадать такие фильмы, как «50 оттенков серого», сериалы «Миллиарды», «Happy End».

Сейчас законодательство допускает показ такого контента (кроме педофилии), но под маркировкой 18+.

Ограничение демонстрации нетрадиционных сексуальных отношений и сексуальных девиаций планируется внести и в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Ольга Сурикова