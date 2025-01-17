Двое мужчин наторговали несуществующими квартирами на сумму в 105 миллионов рублей

С 2015 по 2021 год двое мужчин из Москвы и Севастополя организовали масштабную мошенническую схему в сфере недвижимости на территории Крыма и Севастополя.

Основным организатором выступил 62-летний житель Московской области, фактический руководитель ООО «Транс-Лизинг».

Злоумышленники создали видимость законной деятельности по строительству многоквартирных домов, используя подставные лица и поддельные документы. Они открыли офисы, запустили рекламу и предлагали потенциальным покупателям квартиры по привлекательным ценам в жилом комплексе в районе санатория «Узбекистан» в Ялте, а также в многоквартирных домах на улицах Горпищенко, Кокчетавской и Шевкопляса-Погорелова в Севастополе.

Мошенники заключали с гражданами предварительные договоры участия в долевом строительстве и договоры паенакопления.

Однако, земельные участки, на которых планировалось строительство, частично предназначались только для индивидуальной жилой застройки, а не для возведения многоквартирных домов.

Мужчины похитили 105 миллионов рублей у 55 жителей различных регионов России, включая Севастополь, Республику Крым, Московскую, Ленинградскую, Томскую, Ростовскую области, Краснодарский край и другие.

Возбуждено уголовное дело. по статье мошенничество в особо крупном размере). Дело направлено в Ленинский районный суд г. Севастополя.