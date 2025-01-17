«Севкор» рекомендует: как убирать мазут, не навредив здоровью

Корреспонденты «Севкора» вместе с волонтерами принимают участие в уборке пляжей от мазута. Исходя из нашего опыта, рассказываем, какие средства защиты обязательно должны быть и почему ими нельзя пренебрегать.

Те, кто убирают мазут, следует одеваться теплее,чтобы не было переохлаждения.

Защитные костюмы – это в первую очередь.

Двойные перчатки, так как мазут просачивается даже если на вас одна пара перчаток. На коже потом может остаться ожог, поэтому лучше использовать качественные , прорезиненные перчатки, а под ними еще одну пару медицинских.

Даже если запаха мазута вы не ощущаете, респиратор должен быть на лице обязательно. Во время работы вы вдыхаете пары мазута. Длительный контакт с мазутом, вдыхание его паров или попадание на кожу может сказаться на здоровье, особенно если есть хронические заболевания.

Перед работой следует выпить полисорб и по окончанию работы тоже.

Для тех, кто участвует в мойке птиц, следует использовать капли для глаз.

Обязательно быть в очках, так как даже изнеможденная птичка норовит клюнуть вас прямо в глаз. Это ее инстинкт. Птица испытывает огромный стресс и таким способом защищается.

Важно не пренебрегать этими рекомендациями, так как сразу недомогание вы можете не почувствовать, но идет накопительный эффект и проблемы со здоровьем могут начаться позже.

Спасая природу, не забывайте и о своем здоровье, вы нужны вашим родным и близким!