Двое агентов ГУР осуждены за попытку совершить теракты против главы Крыма

Южный окружной военный суд вынес приговор агентам ГУР по делу о подготовке диверсий и терактов в Крыму, сообщила пресс-служба управления ФСБ по республике и Севастополю.

Они готовили покушение на Сергея Аксенова и Владимира Константинова, а также мэр Ялты Янину Павленко.

Оба были задержаны в апреле 2023 года, работали на ГУР МО Украины: следили за крымскими чиновниками и планировали теракты на полуострове.

Всего в группу входили семь человек – граждане Украины и России.

В ходе обысков у задержанных обнаружены 5 готовых к применению самодельных взрывных устройств, изготовленных по типу кумулятивного и сосредоточенных зарядов, пластичные взрывчатые вещества производства Великобритании, общей массой около 6 килограммов, электродетонаторы военного назначения, радиоуправляемые исполнительные механизмы для приведения в действие взрывных устройств, трекеры для осуществления слежки, а также средства связи для конспиративного общения с кураторами из ГУР МОУ. Компоненты бомб были закамуфлированы под электроплиты, которые украинские спецслужбы завозили из Болгарии через Турцию и Грузию в РФ для использования в террористической деятельности.

Одному дали 10 лет тюрьмы и штраф 500к, его подельнику — девять с половиной лет колонии строгого режима и аналогичный штраф.

Глава Крыма Сергей Аксенов выражал желание встретиться с людьми, которые готовили на него покушение.

Ольга Сурикова

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