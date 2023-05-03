Аксенов хочет встретиться с людьми, которые готовили на него покушение

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ, которые предотвратили покушение на руководство Республики и объекты инфраструктуры, готовившееся украинскими спецслужбами.

Он подчеркнул, что это та же группа, которая взрывала железнодорожные пути в Бахчисарайском районе.

«Коллеги знают, что я только злее становлюсь и более упрямым, когда на меня пытаются таким образом давить. Коллег тоже прошу, дайте мне с этими кретинами поговорить 10 минут, повспоминают все с детства, что не могли вспомнить, память им прочистить», — заявил Аксенов.

Ольга Сурикова