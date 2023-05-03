ФСБ задержала в Крыму агентов украинского ГУР

ФСБ задержала нескольких агентов Главного управления разведки Украины, которые должны были убить главу Республики Крым Сергея Аксенова, спикера парламента Владимира Константинова, а также мэр Ялты Янину Павленко.

У задержанных, как сообщает спецслужба, обнаружены пять готовых к применению бомб, электродетонаторы, радиоуправляемые механизмы, трекеры для слежки.

На видео опубликованном службой один из задержанных говорит, что его завербовали в июне 2022 года, «конкретно завербован был Романом Машовцом, близким другом главы ГУР Кирилла Буданова.

Замначальника офиса Владимира Зеленского Романа Машовца в ФСБ назвали непосредственным организатором терактов.

Кроме того, перекрыт канал поставки взрывчатки из Болгарии, проходивший через Турцию и Грузию и организованном украинскими спецслужбами. Бомбы камуфлировали под электроплиты.

Напомним, ФСБ задержала севастопольца, планировавшего теракт в админздании