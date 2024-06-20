В Севастополе проводили в последний путь стрелка штурмовой роты

В Севастополе проводили в последний путь стрелка отделения огневой поддержки штурмовой роты (Шторм-V), гвардии рядового Ивана Юрьевича Вербицкого.



Вербицкий родился и вырос в Севастополе. После школы закончил ПТУ Nº3, приобрел специальность электрогазосварщика. Работал на предприятиях и стройках города по специальности. В 2022 году был осужден за преступление. В январе 2024 года принял решение защищать свое отечество с оружием в руках, подписал контракт с ВС РФ и после необходимой подготовки был направлен в зону проведения СВО, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Иван погиб в ходе СВО на Авдеевском направлении.

Напомним, севастопольским воинам Никите Мечтанову и Вячеславу Пастухову — бойцам с позывными «Мечта» и «Свят» — Указом Президента присвоены звания Героев России — посмертно.

Ольга Сурикова

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