В Севастополе ввели штраф за парковку на газонах и детских площадках

Заксобрание Севастополя в двух чтениях внесло правки в закон «Об административных правонарушениях», которые позволят штрафовать за парковку на зеленой зоне, детских площадках и парках.

Закон был внесен прокурором города Максимом Жуком.

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Согласно принятому законодательному акту, устанавливается ответственность за размещение ТС не только на газоне, но и на спортивных или детских площадках, в зоне зеленых насаждений в границах парков, скверов, объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта.

В жилых кварталах запрет на размещение транспортных средств коснется территорий зеленых насаждений, ограниченных бордюрами или иными существующими ограждениями.

За нарушение этих требований на граждан налагается штраф в размере 1,5 тыс. рублей, на должностных лиц — 10 тыс. рублей, на юридических лиц – 30 тыс. рублей, уточнили в надзорном ведомстве.

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Ольга Сурикова